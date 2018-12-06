Больше килограмма наркотиков полицейские изъяли у жителя Тверской области

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-06T15:01:17+03:00

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В Тверской области сотрудники полиции обнаружили у мужчины наркотическое вещество растительного происхождения.

Во время обыска у 36-летнего жителя Кимр было изъято более 1 366 граммов запрещенного вещества.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что мужчина был задержан и сознался в содеянном. В его отношении возбуждено уголовное дело. Теперь нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Оперативники выясняют, для каких целей предназначался наркотик.