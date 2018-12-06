2018-12-06T14:37:20+03:00
Общество

Ледовые катки 2018-2019 в Твери: где и когда зальют

Все лучшие ледовые катки 2018-2019 в Твери - адреса открытых, муниципальных площадок
Виктория ЖУКОВА
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До конца декабря в Твери появится порядка 10 катковДо конца декабря в Твери появится порядка 10 катковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Твери до конца декабря появится порядка 10 катков.

При устойчивых минусовых температурах планируется залить площадки на стадионах “Текстильщик” и “Химик”, на проспекте Победы возле бассейна “Радуга”, на площади Славы, в Бобачевской роще, в Городском саду и в Парке Победы. Также корты зальют на улице Левитана (в ФОКе имени Султана Ахмерова), на улице Туполева, 105 (ДК "Затверецкий") и на улице Дружинной, 6 (Мамулино).

Причем площадку для катка возле ДК "Затверецкий" и спортивной школы в Мамулино уже начали обустраивать.

В администрации Твери рассказали, что заливка льда возможна только при температуре ниже 5 градусов Цельсия и без существенных атмосферных осадков.

Кроме того, заливку нужно начинать только когда грунт промерзнет на 5-7 сантиметров, в противном случае вода просто уйдет в землю. А площадь заливаемой поверхности необходимо заранее утрамбовать, толщина основания должна оставлять не менее 15 сантиметров.

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