2018-12-06T14:37:20+03:00
Общество

Ледовые катки 2018-2019 в Твери: где и когда зальют

Все лучшие ледовые катки 2018-2019 в Твери - адреса открытых, муниципальных площадок
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
До конца декабря в Твери появится порядка 10 катковДо конца декабря в Твери появится порядка 10 катковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Твери до конца декабря появится порядка 10 катков.

При устойчивых минусовых температурах планируется залить площадки на стадионах “Текстильщик” и “Химик”, на проспекте Победы возле бассейна “Радуга”, на площади Славы, в Бобачевской роще, в Городском саду и в Парке Победы. Также корты зальют на улице Левитана (в ФОКе имени Султана Ахмерова), на улице Туполева, 105 (ДК "Затверецкий") и на улице Дружинной, 6 (Мамулино).

Причем площадку для катка возле ДК "Затверецкий" и спортивной школы в Мамулино уже начали обустраивать.

В администрации Твери рассказали, что заливка льда возможна только при температуре ниже 5 градусов Цельсия и без существенных атмосферных осадков.

Кроме того, заливку нужно начинать только когда грунт промерзнет на 5-7 сантиметров, в противном случае вода просто уйдет в землю. А площадь заливаемой поверхности необходимо заранее утрамбовать, толщина основания должна оставлять не менее 15 сантиметров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверском академическом театре драмы начинаются гастроли «Театра на Покровке»
Гала-концерт областного фестиваля творчества «Путь к успеху» состоялся в Твери
Машинки на новом автодроме в Твери развивают скорость до 40 километров в час
Комсомольской рощи в Твери "выдан" паспорт
28-летний рецидивист похитил из гаража запчасти для автомобиля в Тверской области
65 автомобилей было украдено за 10 месяцев в Твери
Жителей Твери научат играть в старинные настольные игры "Тавлеи" и "Мельница"
В Твери серый гусь остался зимовать вместе с уточками
За три дня полицейские поймали на дорогах Тверской области 45 пьяных водителей
Более 56 тысяч пенсионеров старше 80 лет живет в Тверской области
Узнав, что самая высокая ёлка Тверской области в Вышнем Волочке, глава Оленино намерен побить рекорд
Гололедица вновь будет на дорогах Тверской области
Больше килограмма наркотиков полицейские изъяли у жителя Тверской области
Транспортные карты "Иволга" в Твери скоро можно будет пополнять дистанционно
Два парня похитили аккумулятор из отечественного автомобиля в Твери
В Тверском областном суде прошло предварительное слушание по делу об убийстве и изнасиловании 14-летней девочки
Юные жители Тверской области могу написать письмо Деду Морозу в приемной Роспотребнадзора
Жители Тверской области организовали нарколабораторию в квартире многоэтажки
В начале декабря в Твери пропал 41-летний мужчина