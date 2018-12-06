Транспортные карты "Иволга" в Твери скоро можно будет пополнять дистанционно
- Завершается тестирование пограммного обеспечения, которое позволит пополнять карты дистанционно - сообщил "КП"-Тверь" директор "ПАТП-1" Артур Сычёв.
Возможно, уже в скором времени у пассажиров Тверского городского транспорта появится удобный вариант восстановить положительный баланс карты.
Напомним, "Иволгой" можно оплачивать проезд и при этом экономить: цена поездки снизится на рубль (20 рублей против 21 рубля за билет). Кроме того, в течение 45 минут с момента валидации карты (оплаты проезда) можно будет совершить бесплатную пересадку на другой маршрут.
Пока для пополнения карты есть только два варианта: оставшиеся в очень малом количестве киоски периодической печати и обмен пустой карты на карту с положительным балансом у кондуктора. Последний вариант также бывает затруднительным: кондукторы часто отказывают пассажирам, подробности читайте в материале.