2018-12-06T13:00:30+03:00
Общество

В Тверском областном суде прошло предварительное слушание по делу об убийстве и изнасиловании 14-летней девочки

Трагедия произошла в августе на Селигере
Виктория ЖУКОВА
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Следующее заседание назначено на 20 декабряСледующее заседание назначено на 20 декабряФото: Константин КОЛПАКОВ
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В Тверском областном суде сегодня, 6 декабря прошло первое слушание по делу 62-летнего Сергея Щербакова. Мужчину обвиняют по четырем статьям УК РФ, среди которых - убийство и изнасиловании несовершеннолетней.

Слушание проводилось в закрытом режиме единолично судьей с участием обвинения и защиты. Следующее заседание назначено на 20 декабря.

Напомним, что по версии следствия обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пошел гулять. На дороге между деревнями Жар и Ляпино Осташковского района он увидел 14-летнюю школьницу. Девочка ехала на велосипеде в сторону деревянной постройки.

Мужчина последовал за ней и там совершил изнасилование и иные действия сексуального характера, после чего жестоко убил потерпевшую.

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