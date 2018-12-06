Юные жители Тверской области могу написать письмо Деду Морозу в приемной Роспотребнадзора
Жители Тверской области могут отправить письмо Деду Морозу через региональное управление Роспотребнадзора.
В общественной приемной ведомства в Консультационном центре для потребителей (улица Дарвина, 13) с 6 декабря работает новогодняя почта.
Даже самые маленькие жители региона смогут написать и отправить письмо с заветными желаниями Деду Морозу. Например, пока взрослые, родители или бабушки и дедушки будут получать консультацию специалистов Роспотребнадзора в общественных приемных, дети смогут собственноручно написать письмо новогоднему волшебнику.
Все письма будут перенаправлены Деду Морозу в Великий Устюг (Вологодская область).