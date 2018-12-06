Жители Тверской области организовали нарколабораторию в квартире многоэтажки
В Тверской области в суд направлено уголовное дело в отношении членов преступной группы. Во время расследования было установлено, что в начале текущего года, житель Твери привлек двух своих знакомых к созданию нарколаборатории.
Все мужчины ранее уже были судимы, а у организатора были познания в области химии.
14 февраля двое мужчин в одной из квартир многоквартирного дома в Ржеве с использованием заранее приобретённого лабораторного оборудования изготовили жидкости объемами 1120 мл и 1140 мл. В их состав входили запрещенные психотропные вещества. В пересчете на сухой остаток общая масса наркотиков составила 360,281 грамм.
Сбыть наркотики злоумышленники не успели, в процессе изготовления они были задержаны в квартире сотрудниками полиции.
В областной прокуратуре сообщили, что изучение уголовные дела в отношении двух участников направлены в Ржевский городской суд для рассмотрения по существу.
Расследование уголовного дела в отношении организатора преступной группы продолжается.