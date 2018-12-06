2018-12-06T11:49:07+03:00
Общество

Жители Тверской области организовали нарколабораторию в квартире многоэтажки

Злоумышленники хотели создать жидкость с запрещенными веществами
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Нарушители были задержаны в квартире сотрудниками полицииНарушители были задержаны в квартире сотрудниками полицииФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

В Тверской области в суд направлено уголовное дело в отношении членов преступной группы. Во время расследования было установлено, что в начале текущего года, житель Твери привлек двух своих знакомых к созданию нарколаборатории.

Все мужчины ранее уже были судимы, а у организатора были познания в области химии.

14 февраля двое мужчин в одной из квартир многоквартирного дома в Ржеве с использованием заранее приобретённого лабораторного оборудования изготовили жидкости объемами 1120 мл и 1140 мл. В их состав входили запрещенные психотропные вещества. В пересчете на сухой остаток общая масса наркотиков составила 360,281 грамм.

Сбыть наркотики злоумышленники не успели, в процессе изготовления они были задержаны в квартире сотрудниками полиции.

В областной прокуратуре сообщили, что изучение уголовные дела в отношении двух участников направлены в Ржевский городской суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении организатора преступной группы продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
10 человек тушили пожар на пилораме в Тверской области
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи