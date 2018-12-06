Жители Тверской области организовали нарколабораторию в квартире многоэтажки

СЕГОДНЯ 11:49 2018-12-06T11:49:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области в суд направлено уголовное дело в отношении членов преступной группы. Во время расследования было установлено, что в начале текущего года, житель Твери привлек двух своих знакомых к созданию нарколаборатории.

Все мужчины ранее уже были судимы, а у организатора были познания в области химии.

14 февраля двое мужчин в одной из квартир многоквартирного дома в Ржеве с использованием заранее приобретённого лабораторного оборудования изготовили жидкости объемами 1120 мл и 1140 мл. В их состав входили запрещенные психотропные вещества. В пересчете на сухой остаток общая масса наркотиков составила 360,281 грамм.

Сбыть наркотики злоумышленники не успели, в процессе изготовления они были задержаны в квартире сотрудниками полиции.

В областной прокуратуре сообщили, что изучение уголовные дела в отношении двух участников направлены в Ржевский городской суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении организатора преступной группы продолжается.