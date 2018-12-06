В начале декабря в Твери пропал 41-летний мужчина

6 Дек. 11:19 2018-12-06T11:19:05+03:00

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В Твери пропал 41-летний мужчина. Павел Хомяков в ночь на 2 декабря ушел из дома по улице Паши Савельевой. С того времени о нем ничего не известно.

Волонтёры Тверского поисково-спасательного отряда "Сова", мужчина может передвигаться на автомобиле “Mitsubishi Lancer” чёрного цвета с номером 760 (регион 69).

На вид мужчине 35-40 лет. Он спортивного телосложения, ростом 175 см, волосы темно-русые и короткие, а глаза серо-голубые. На левой щеке у пропавшего диагональный шрам от губы к уху.

Был одет в синие джинсы, черную болоньевую куртку и черные кроссовки. Возможно, взял сумочку с документами.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 8-903-695-95-63, 8-910-646-34-34, 8-904-014-12-34 или 102.

В поисках требуется помощь волонтеров!