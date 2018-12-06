Под суд пойдет молодой человек, который напал на женщину на улице в Тверской области

6 Дек. 10:57 2018-12-06T10:57:02+03:00

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В Тверской области прокуратура Бельского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя.

10 ноября этого года обвиняемый ограбил женщину. Напал он на нее вечером на центральной улице в Белом. 22-летний парень вырвал из рук женщины сумку и скрылся с места происшествия. Сумму ущерба составила 13 800 рублей.

В областной прокуратуре сообщили, что подозреваемый был задержан. В его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Доказательство вины молодого человека собирали полицейские.

Уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу в Бельский районный суд.