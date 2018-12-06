Под суд пойдет молодой человек, который напал на женщину на улице в Тверской области
Злоумышленник отнял у прохожей сумку
Парня задержали полицейскиеФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области прокуратура Бельского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя.
10 ноября этого года обвиняемый ограбил женщину. Напал он на нее вечером на центральной улице в Белом. 22-летний парень вырвал из рук женщины сумку и скрылся с места происшествия. Сумму ущерба составила 13 800 рублей.
В областной прокуратуре сообщили, что подозреваемый был задержан. В его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Доказательство вины молодого человека собирали полицейские.
Уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу в Бельский районный суд.