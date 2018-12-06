Женщина не справилась с управлением автомобиля и вылетела в кювет под Тверью
Ее доставили в больницу
Автомобиль вылетел в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области автомобиль вылетел в кювет. Авария произошла 5 декабря в 23:30 на пятом километре автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка-Петровское в Калининском районе.
В региональной Госавтоинспекции рассказали, что 40-летняя женщина ехала на автомобиле “Шевролет Авео”. Она не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. Автомобиль оказался зажат в деревьях.
Травмы в результате дорожно-транспортного происшествия получила сама виновница. Ее доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи.