Женщина не справилась с управлением автомобиля и вылетела в кювет под Тверью

СЕГОДНЯ 10:37 2018-12-06T10:37:54+03:00

Автомобиль вылетел в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

Ее доставили в больницу

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В Тверской области автомобиль вылетел в кювет. Авария произошла 5 декабря в 23:30 на пятом километре автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка-Петровское в Калининском районе.

В региональной Госавтоинспекции рассказали, что 40-летняя женщина ехала на автомобиле “Шевролет Авео”. Она не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. Автомобиль оказался зажат в деревьях.

Травмы в результате дорожно-транспортного происшествия получила сама виновница. Ее доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи.