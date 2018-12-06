Прицеп от "Камаза" снес с трассы М-9 "УАЗ" в Тверской области
В аварии пострадали три человека
В ДТП пострадали три человека Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:
В среду, 5 декабря, на 63 км трассы М-9 "Балтия" проходящей через Тверскую область, произошло серьезное ДТП. Авария случилась в 10:30.
Дорожные полицейские выяснили, что 29-летний водитель "Камаза" неправильно учёл дорожно-метеорологические условия, в результате чего прицеп грузовика пошел в неуправляемый занос, и вылетев на встречную полосу врезался в "УАЗ-3909". Обладатель "буханки" от столкновения уйти не сумел.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу попал 42-летний водитель микроавтобуса, а также два его пассажира.