Водитель "Ларгуса" не справился с управлением и вылетел в кювет под Тверью

СЕГОДНЯ 09:35 2018-12-06T09:35:51+03:00

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В среду, 5 декабря, на 34 км автомобильной дороги Тверь-Рождествено-Завод 1-е Мая-Ильинское, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Авария произошла, когда на часах было 10:22.

Полицейские выяснили, что 22-летний водитель "Лады Ларгус" пытаясь "зайти" в поворот не справился с управлением, и вылетел на автомобиле в кювет. Без травм к сожалению не обошлось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии водитель был доставлен с различными травмами в больницу.