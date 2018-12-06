На оживленном перекрестке в Заволжском районе Твери не работает светофор
Центр города собирается в пробку
На Речном не работает светофор Фото: Марина Егорьева ("Подслушано у водителей. Тверь")
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В Твери на оживлённом перекрестке не работает светофор. На пересечении Комсомольского проспекта с улицей Горького отключены все светофорные объекты, установленные по углам перекрестка. Из-за этого в городе образовалась массовая пробка.
Машины стоят уже на Тверском проспекте. Водителям стоит заранее выбирать пути объезда и быть предельно внимательными.
В соцсетях автовладельцы жалуются, что водители и пешеходы не соблюдают правила дорожного движения.
Напомним, что проезд в таком случае осуществляется по знакам приоритета или знакам регулировщика.