2018-12-06T09:25:53+03:00
Общество

На оживленном перекрестке в Заволжском районе Твери не работает светофор

Центр города собирается в пробку
Виктория ЖУКОВА
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На Речном не работает светофор Фото: Марина Егорьева ("Подслушано у водителей. Тверь")На Речном не работает светофор Фото: Марина Егорьева ("Подслушано у водителей. Тверь")
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В Твери на оживлённом перекрестке не работает светофор. На пересечении Комсомольского проспекта с улицей Горького отключены все светофорные объекты, установленные по углам перекрестка. Из-за этого в городе образовалась массовая пробка.

Машины стоят уже на Тверском проспекте. Водителям стоит заранее выбирать пути объезда и быть предельно внимательными.

В соцсетях автовладельцы жалуются, что водители и пешеходы не соблюдают правила дорожного движения.

Напомним, что проезд в таком случае осуществляется по знакам приоритета или знакам регулировщика.

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