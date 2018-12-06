СЕГОДНЯ 09:07 2018-12-06T09:07:31+03:00

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Тверской поисково-спасательный отряд «Сова» стал победителем всероссийского грантового конкурса «Траектория поиска». Грантовый фонд конкурса составляет более 2 млн рублей. Отряду «Сова» на развитие будет направлено порядка 350 тысяч рублей.

В конкурсе участвовали поисково-спасательные отряды из 30 регионов страны. Победителями стали общественные организации из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Камчатского края, Великого Новгорода, Красноярска и Твери.

В областном правительстве рассказали, что конкурс организован благотворительным фондом «Система» совместно с поисковым отрядом «Лиза Алерт», Роспатриотцентром и Ассоциацией волонтёрских центров.

Отряда «Сова» ежедневно публикует актуальные ориентировки, всегда участвует в поисках людей и делится интересными историями в своей группе в соцсети.