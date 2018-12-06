2018-12-06T08:36:20+03:00
Происшествия

Житель Тверской области расплатился за ювелирные украшения и продукты банковской картой своего приятеля

Карту он украл из дома владельца
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина прикарманил карту другаМужчина прикарманил карту другаФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Тверской области Вышневолоцкий городской суд назначил наказание мужчине, который украл банковскую карту.

Обвиняемый в августе текущего года пришел в гости к своему знакомому. Когда хозяин отвлёкся, он забрал его банковскую карту.

В этот же день подсудимый пошел в магазин и купил ювелирные украшения на 25 738 рублей, сигареты за 180 рублей и продукты на 592 рубля 85 копеек. Расплачивался злоумышленник картой своего приятеля, пин-код он знал.

В пресс-службе суда рассказали, что ущерб владельцу карты мужчина полностью возместил. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

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