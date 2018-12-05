2018-12-05T20:02:26+03:00
Звезды

Фестиваль традиционной культуры в Твери представит песни и танцы разных стран

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Участником фестиваля будет и тверской ансамбль индийского танца "Бхарат"Участником фестиваля будет и тверской ансамбль индийского танца "Бхарат"
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8 декабря на вчене Дома народного творчества в Твери состоится финальный концерт Фестиваля традиционной культуры.

Гостей познакомят с той культурой, которую нечасто можно встретить в одном концерте.

В программе зрители услышат и увидят традиционные песни, мелодии, народные танцы Эстонии, Шотландии, Ирландии, Польши, Болгарии, Сербии, Македонии, Израиля, Индии и, безусловно, России.

Дом народного творчества

ул. Советская, 42.

8 декабря с 16.00.

Вход свободный.

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