Фестиваль традиционной культуры в Твери представит песни и танцы разных стран
Вход свободный
Участником фестиваля будет и тверской ансамбль индийского танца "Бхарат"
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8 декабря на вчене Дома народного творчества в Твери состоится финальный концерт Фестиваля традиционной культуры.
Гостей познакомят с той культурой, которую нечасто можно встретить в одном концерте.
В программе зрители услышат и увидят традиционные песни, мелодии, народные танцы Эстонии, Шотландии, Ирландии, Польши, Болгарии, Сербии, Македонии, Израиля, Индии и, безусловно, России.
Дом народного творчества
ул. Советская, 42.
8 декабря с 16.00.
Вход свободный.