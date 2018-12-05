2018-12-05T19:14:40+03:00
Происшествия

22-летний парень обокрал сарай в Тверской области

За это он был отправлен в изолятор временного содержания
Виктория ЖУКОВА
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Василий ХОДАРЕВ
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Полицейским поступило сообщение о краже от 34-летнего жителя Вышневолоцкого района. Мужчина рассказал, что из его сарая, который находится рядом с домом, украли личные вещи. Вору удалось взломать замок.

Стражи правопорядка провели все необходимые действия. Благодаря быстрому реагированию полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 22-летний местный житель.

- Злоумышленник был доставлен в дежурную часть полиции, где дал признательные показания, - сообщили в региональном УМВД России.

Молодой человек смог вернуть владельцу только часть из украденного имущества. В его отношении уже возбуждено уголовное дело.

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