22-летний парень обокрал сарай в Тверской области

5 Дек. 19:14 2018-12-05T19:14:40+03:00

За это он был отправлен в изолятор временного содержания

Изменить размер текста: A A

Полицейским поступило сообщение о краже от 34-летнего жителя Вышневолоцкого района. Мужчина рассказал, что из его сарая, который находится рядом с домом, украли личные вещи. Вору удалось взломать замок.

Стражи правопорядка провели все необходимые действия. Благодаря быстрому реагированию полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 22-летний местный житель.

- Злоумышленник был доставлен в дежурную часть полиции, где дал признательные показания, - сообщили в региональном УМВД России.

Молодой человек смог вернуть владельцу только часть из украденного имущества. В его отношении уже возбуждено уголовное дело.