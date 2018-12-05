Итоговое сочинение в Тверской области прошло в штатном режиме
Ни технологических, ни организационных сбоев во время написания сочинения не было - сообщает министерство образования Тверской области.
Темы сочинения огласили за 15 минут до начала работы. Одиннадцатиклассникам Центрального федерального округа предложили на выбор следующие темы: "Что важнее для детей: советы родителей или их пример", "Всякая ли мечта достойна человека", "Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека", "Как искусство помогает понять действительность", и "Какие жизненные впечатления помогают верить в добро".
- Предложенные темы сочинения очень актуальны, они не только позволяют выпускникам показать свои знания по литературе, но и способствуют формированию их гражданской позиции, поскольку каждая из тем требует достаточно четкого ответа и аргументации, - цитирует министра образования Тверской области Юлию Коваленко пресс-служба министерства.
Успешное написание сочинения является допуском к ЕГЭ. Результаты станут известны не позднее 19 декабря.