2018-12-05T19:39:29+03:00
Общество

Итоговое сочинение в Тверской области прошло в штатном режиме

Работу сегодня писали ученики 11 классов на базе 300 общеобразовательных организаций во всех 43 муниципальных образованиях региона
Виктория ТУШКОВА
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Темы сочинения огласили за 15 минут до начала работыТемы сочинения огласили за 15 минут до начала работыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Ни технологических, ни организационных сбоев во время написания сочинения не было - сообщает министерство образования Тверской области.

Темы сочинения огласили за 15 минут до начала работы. Одиннадцатиклассникам Центрального федерального округа предложили на выбор следующие темы: "Что важнее для детей: советы родителей или их пример", "Всякая ли мечта достойна человека", "Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека", "Как искусство помогает понять действительность", и "Какие жизненные впечатления помогают верить в добро".

- Предложенные темы сочинения очень актуальны, они не только позволяют выпускникам показать свои знания по литературе, но и способствуют формированию их гражданской позиции, поскольку каждая из тем требует достаточно четкого ответа и аргументации, - цитирует министра образования Тверской области Юлию Коваленко пресс-служба министерства.

Успешное написание сочинения является допуском к ЕГЭ. Результаты станут известны не позднее 19 декабря.

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