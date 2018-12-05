В Твери прошло торжественное открытие площади Михаила Тверского

СЕГОДНЯ 17:16 2018-12-05T17:16:30+03:00

Теперь памятник Михаилу Тверскому находится на площади Михаила Тверского Фото: Виктория ЖУКОВА

Изменить размер текста: A A

В Твери сегодня, 5 декабря, прошла церемония переименования Советской площади в площадь Михаила Тверского. Мероприятия было приурочено к 700-летия подвига святого благоверного князя.

В церемонии участвовали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, губернатор Игорь Руденя, председатели регионального Законодательного Собрания и Государственной Думы РФ, а также духовенство, ветераны, главы муниципальных образований региона и другие почётные гости.

Напомним, что сегодня целый день в областной столице проходят торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги Анны Кашинской.