2018-12-05T17:16:30+03:00
Общество

В Твери прошло торжественное открытие площади Михаила Тверского

Раньше площадь называлась Советская
Виктория ЖУКОВА
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Теперь памятник Михаилу Тверскому находится на площади Михаила ТверскогоТеперь памятник Михаилу Тверскому находится на площади Михаила ТверскогоФото: Виктория ЖУКОВА
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В Твери сегодня, 5 декабря, прошла церемония переименования Советской площади в площадь Михаила Тверского. Мероприятия было приурочено к 700-летия подвига святого благоверного князя.

В церемонии участвовали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, губернатор Игорь Руденя, председатели регионального Законодательного Собрания и Государственной Думы РФ, а также духовенство, ветераны, главы муниципальных образований региона и другие почётные гости.

Напомним, что сегодня целый день в областной столице проходят торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги Анны Кашинской.

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