2018-12-05T16:40:56+03:00
Происшествия

Следователи СК завершили расследование уголовного дела по факту убийства приемных матери и бабушки в Тверской области

Наказание подозреваемого будет назначено в суде
Виктория ЖУКОВА
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Тела пролежали в подвале 10 дней Фото: СУ СК РФ по Тверской областиТела пролежали в подвале 10 дней Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Конаково. Подростка обвиняют в убийстве двух женщин, а также в неправомерном завладении автомобилем и хищении имущества.

Напомним, что 16 мая следователи получили сообщение о том, что в подвале дома в деревни Сажино Конаковского района обнаружены две погибшие женщины 81 и 54 лет с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве в тот же день был задержан приемный сын одной из погибших.

Как выяснилось позже 6 мая парень дождался, когда мать и сестра уйдут из дома, и ударил свою бабушку по голове топором. После этого он нанес женщине удары ножом в область грудной клетки. От полученных повреждений бабушка скончалась, тогда подросток перетащил ее тело в подвал.

Вечером, когда мать вернулась домой с работы, парень также нанес ей множество ударов в область шеи, живота и грудной клетки.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, обвиняемый нашел у матери ключи от автомобиля и уехал кататься. В Конаково он врезался в две припаркованные машины.

Все следующие дни мальчик жил дома со своей сестрой. Он вскрыл сейфы и похитил деньги своей матери на общую сумму более 368 тысяч рублей.

- Обвиняемый планировал совершение преступлений, по средствам сети Интернет изыскивал различные способы совершения своих противоправных действий, а в последующем, целенаправленно пытался скрыть следы преступления. Как следует из материалов уголовного дела в период времени, относящийся инкриминируемым обвиняемому деяниям, подросток мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - рассказали в региональном СУ СК РФ по Тверской области.

Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.

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