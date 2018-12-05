2018-12-05T16:02:21+03:00
Происшествия

Рецидивист обокрал автомобиль на 10 тысяч рублей в Твери

Владелец забыл закрыть свою машину
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Владелец забыл закрыть свою машину Фото: архив "КП"Владелец забыл закрыть свою машину Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Твери в Московском районе обокрали машину. Пропажу имущества из автомобиля заметил 41-летний владелец и сообщил об этом в полицию.

Стражи правопорядка установили, что машина была припаркована возле дома хозяина. Сумма ущерба составила более 10 000 рублей.

Позже стало известно, что в день происшествия потерпевший забыл закрыть свою машину. Этим и воспользовались злоумышленник. Его личности полицейские смогли установить в течение дежурных суток.

- По подозрению в краже был задержан ранее судимый, безработный 31-летний житель Твери. Мужчина сознался в содеянном, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Похищенное было изъято и возвращено владельцу. На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи