2018-12-05T16:02:21+03:00
Происшествия

Рецидивист обокрал автомобиль на 10 тысяч рублей в Твери

Владелец забыл закрыть свою машину
Виктория ЖУКОВА
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Владелец забыл закрыть свою машину Фото: архив "КП"Владелец забыл закрыть свою машину Фото: архив "КП"
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В Твери в Московском районе обокрали машину. Пропажу имущества из автомобиля заметил 41-летний владелец и сообщил об этом в полицию.

Стражи правопорядка установили, что машина была припаркована возле дома хозяина. Сумма ущерба составила более 10 000 рублей.

Позже стало известно, что в день происшествия потерпевший забыл закрыть свою машину. Этим и воспользовались злоумышленник. Его личности полицейские смогли установить в течение дежурных суток.

- По подозрению в краже был задержан ранее судимый, безработный 31-летний житель Твери. Мужчина сознался в содеянном, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Похищенное было изъято и возвращено владельцу. На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

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