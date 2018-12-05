Рецидивист обокрал автомобиль на 10 тысяч рублей в Твери
В Твери в Московском районе обокрали машину. Пропажу имущества из автомобиля заметил 41-летний владелец и сообщил об этом в полицию.
Стражи правопорядка установили, что машина была припаркована возле дома хозяина. Сумма ущерба составила более 10 000 рублей.
Позже стало известно, что в день происшествия потерпевший забыл закрыть свою машину. Этим и воспользовались злоумышленник. Его личности полицейские смогли установить в течение дежурных суток.
- По подозрению в краже был задержан ранее судимый, безработный 31-летний житель Твери. Мужчина сознался в содеянном, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Похищенное было изъято и возвращено владельцу. На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.