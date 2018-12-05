2018-12-05T15:22:56+03:00
Здоровье

Прокуратура потребовала купить новое медицинское оборудование в больницу Тверской области

Жители района были вынуждены ходить в платные клиники
Виктория ЖУКОВА
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Решение суда уже вступило в законную силу. Фото: архив "КП"Решение суда уже вступило в законную силу. Фото: архив "КП"
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В Тверской области прокуратура в судебном порядке потребовала приобрести новое медицинское оборудование.

В Андреапольской районной больнице вышел из строя фиброгастроскоп. Куплен прибор был еще в 2002 году. Однако, согласно заключению специалиста, он в прошлом году пришел в негодность.

Фиброгастроскоп предназначен для диагностики заболеваний пищевода и желудка, оказания экстренной медицинской помощи, а также ранней диагностики онкологических заболеваний. Жители Андреаполь и Андреапольского района были вынуждены проходить исследования платно и в других больницах.

В областной прокуратуре сообщили, что суд согласился с иском и обязал исправить ситуацию в больнице до 1 июля 2019 года. Решение суда уже вступило в законную силу.

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