2018-12-05T14:41:29+03:00
Происшествия

Заброшенный дом подожгли в Твери

Пожар оперативно потушили огнеборцы
Виктория ЖУКОВА
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С огнем боролись на месте 12 человекС огнем боролись на месте 12 человекФото: Ольга Крыльцова
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В Твери поздно вечером 4 декабря загорелся заброшенный дом. О пожаре на улице Брагина в региональное УМЧС сообщили в 21:09.

Огонь повредил внешнюю часть стены чердака на площади 20 квадратных метров нежилого дома.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что причиной пожара стал поджог. В 21:37 спасатели объявили о локализации пожара, а еще через 40 минут о полной ликвидации огня.

На месте происшествия работали отделения пожарно-спасательных частей № 1, № 2 и № 4. Было привлечено 12 человек и четыре единицы техники.

Пожарные напоминают жителям Тверской области, что зимой количество пожаров увеличивается. Будьте бдительны, соблюдайте элементарные правила безопасности и не оставляйте маленьких детей одних.

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