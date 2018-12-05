Заброшенный дом подожгли в Твери
В Твери поздно вечером 4 декабря загорелся заброшенный дом. О пожаре на улице Брагина в региональное УМЧС сообщили в 21:09.
Огонь повредил внешнюю часть стены чердака на площади 20 квадратных метров нежилого дома.
В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что причиной пожара стал поджог. В 21:37 спасатели объявили о локализации пожара, а еще через 40 минут о полной ликвидации огня.
На месте происшествия работали отделения пожарно-спасательных частей № 1, № 2 и № 4. Было привлечено 12 человек и четыре единицы техники.
Пожарные напоминают жителям Тверской области, что зимой количество пожаров увеличивается. Будьте бдительны, соблюдайте элементарные правила безопасности и не оставляйте маленьких детей одних.