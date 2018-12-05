Заброшенный дом подожгли в Твери

СЕГОДНЯ 14:41 2018-12-05T14:41:29+03:00

С огнем боролись на месте 12 человек Фото: Ольга Крыльцова

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В Твери поздно вечером 4 декабря загорелся заброшенный дом. О пожаре на улице Брагина в региональное УМЧС сообщили в 21:09.

Огонь повредил внешнюю часть стены чердака на площади 20 квадратных метров нежилого дома.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что причиной пожара стал поджог. В 21:37 спасатели объявили о локализации пожара, а еще через 40 минут о полной ликвидации огня.

На месте происшествия работали отделения пожарно-спасательных частей № 1, № 2 и № 4. Было привлечено 12 человек и четыре единицы техники.

Пожарные напоминают жителям Тверской области, что зимой количество пожаров увеличивается. Будьте бдительны, соблюдайте элементарные правила безопасности и не оставляйте маленьких детей одних.