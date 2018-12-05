Росгвардейцы задержали девушку, которая похитила духи из магазина в Твери
Оказалось, что подозреваемая ранее уже была судима
О краже сообщил сотрудник магазинаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Твери сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования города получили сообщение о грабеже. Молодая женщина открыто похитила товары в одном из магазинов на проспекте 50 лет Октября.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, работник торговой точки рассказал прибывшим на место бойцам, что девушка украла два флакона духов с прилавка на 4 296 рублей и скрылась.
Подозреваемую удалось оперативно задержать по имеющимся приметам. Девушку росгвардейцы передали сотрудникам полиции. Как выяснилось, подозреваемой 27 лет. Она безработная и ранее уже была судима.
Возбуждено уголовное дело.