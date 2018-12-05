2018-12-05T13:23:07+03:00
Недвижимость

В трех районах Твери отключили холодную воду

Водоснабжение восстановят по окончанию всех работ
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
С горячей водой проблем нетС горячей водой проблем нетФото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

В Твери 5 декабря холодную воду отключили в трех районах.

В Московском районе на набережной реки Лазури идет ремонт на линии холодного водоснабжения. Из-за этого до 16:00 «холодненькой» не будет в отдельных домах на набережной.

В Центральном районе ремонтные работы выполняются на площади Славы. В доме №1 холодной воды не будет до 14:00.

Также без холодной воды остались жители Заволжского района из-за ремонта на 1-ом Клубном переулке. До 18:00 воды не будет по улицам Маяковского, Серова, Полины Осипенко и на Клубном переулке.

Подробности по отключениям можно узнать по телефону информационно-справочной службы: 62-01-02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
10 человек тушили пожар на пилораме в Тверской области
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи