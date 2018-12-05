2018-12-05T13:23:07+03:00
Недвижимость

В трех районах Твери отключили холодную воду

Водоснабжение восстановят по окончанию всех работ
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
С горячей водой проблем нетС горячей водой проблем нетФото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

В Твери 5 декабря холодную воду отключили в трех районах.

В Московском районе на набережной реки Лазури идет ремонт на линии холодного водоснабжения. Из-за этого до 16:00 «холодненькой» не будет в отдельных домах на набережной.

В Центральном районе ремонтные работы выполняются на площади Славы. В доме №1 холодной воды не будет до 14:00.

Также без холодной воды остались жители Заволжского района из-за ремонта на 1-ом Клубном переулке. До 18:00 воды не будет по улицам Маяковского, Серова, Полины Осипенко и на Клубном переулке.

Подробности по отключениям можно узнать по телефону информационно-справочной службы: 62-01-02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заброшенный дом подожгли в Твери
Росгвардейцы задержали девушку, которая похитила духи из магазина в Твери
Готовы результаты обследования трамвайных путей в Твери
Бешеная лиса напала на домашнего пса в Тверской области
Из-за водителя цельнометаллического фургона в ДТП на М-10 в Тверской области пострадала женщина
В восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошла Божественная литургия
Министром образования Тверской области назначена Юлия Коваленко
Конкурс "КП": Тверская "Комсомолка" собирает всех в новогодний хоровод
Молодой мужчина попал под колеса французской иномарки в Твери
Суд отправил в колонию парня, который вымогал у родителей деньги за ребенка в Тверской области
Полицейские изъяли у двух парней в Твери 60 свертков с наркотиками
Несовершеннолетний ребенок получил травмы в ДТП в Тверской области
23-летняя девушка на «Мерседесе» врезалась в фуру в Тверской области
С детьми в спортивном комплексе в Тверской области работал судимый за тяжкое преступление мужчина
Задолженность в 2 млн рублей жительница Твери оперативно погасила, чтобы выехать за границу
Сегодня 5858 будущих выпускников Тверской области пишут итоговое сочинение
Пешеходный мост через Тьмаку в Твери включили в адресную инвестиционную программу региона
Памятные мероприятия в честь подвига Михаила Тверского пройдут в Твери
Иномарка вылетела в кювет на автотрассе М-9 в Тверской области
Свято-княжеский фестиваль искусств пройдет в Твери
Выставка-продажа новогодних елей открылась в Твери
К новому году в тверских отделениях Почты России повилась марка со Снегурочкой