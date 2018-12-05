В трех районах Твери отключили холодную воду
Водоснабжение восстановят по окончанию всех работ
С горячей водой проблем нетФото: Елена РАКОВА
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В Твери 5 декабря холодную воду отключили в трех районах.
В Московском районе на набережной реки Лазури идет ремонт на линии холодного водоснабжения. Из-за этого до 16:00 «холодненькой» не будет в отдельных домах на набережной.
В Центральном районе ремонтные работы выполняются на площади Славы. В доме №1 холодной воды не будет до 14:00.
Также без холодной воды остались жители Заволжского района из-за ремонта на 1-ом Клубном переулке. До 18:00 воды не будет по улицам Маяковского, Серова, Полины Осипенко и на Клубном переулке.
Подробности по отключениям можно узнать по телефону информационно-справочной службы: 62-01-02.