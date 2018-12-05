Бешеная лиса напала на домашнего пса в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:42 2018-12-05T12:42:17+03:00

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В Тверской области был зарегистрирован очередной случай заболевания бешенством.

Лиса пришла из леса в деревню Большое Овсянниково Весьегонского района и напала на домашнюю лайку. Хозяйка, защищая свою собаку, ударила лису доской.

Патологический материал от дикого зверя исследовали специалисты ФГБУ «Тверская МВЛ». Там подтвердили наличие у лисы особо опасной болезни.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора рассказали, что пострадавшего пса зовут Бублик. Он находится на десятидневном карантине. Во время нападения лисы он не пострадал. К тому же был своевременно вакцинирован от бешенства.

Временная изоляция после такого случая – это необходимая мера защиты и профилактики от бешенства. Ведь лечения от этой болезни еще не разработано.