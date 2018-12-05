2018-12-05T12:19:33+03:00
Происшествия

Из-за водителя цельнометаллического фургона в ДТП на М-10 в Тверской области пострадала женщина

Потерпевшую пришлось госпитализировать
Альберт БОЙКОВ
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В ДТП пострадала пассажирка иномарки Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ ДТП пострадала пассажирка иномарки Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 4 декабря, на 341 км трассы М-10 "Россия", проходящей через Бологовский район Тверской области, произошла авария с потерпевшей. Дорожное происшествие случилось, когда часы показывали 22:25.

Полицейские выяснили, что 57-летний обладатель фургона "Газ А31R32" пытаясь развернуться на перекрестке не уступил дорогу "Huinday VF", водитель которого пытаясь избежать столкновения врезался в мачту освещения.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу с различными травмами была доставлена 52-летняя пассажирка иномарки.

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