2018-12-05T12:04:29+03:00
Общество

В восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошла Божественная литургия

В регионе отмечают 700-летие духовного подвига Михаила Тверского
Виктория ЖУКОВА
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Божественную литургию провели в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Фото: областное правительствоБожественную литургию провели в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Фото: областное правительство
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В Твери сегодня, 5 декабря, проходят масштабные мероприятия, посвященные святому благоверному князю Михаилу Тверскому.

Празднование дня памяти началось с божественной литургии, которая прошла в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе. В храм был принесён ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, который 4 декабря тверскому духовенству передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения в Успенском соборе.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Мощи небесного покровителя тверской земли покоились в храме, пока в 1930-е годы он не был разрушен.

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