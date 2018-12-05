Министром образования Тверской области назначена Юлия Коваленко
Новым министром образования Тверской области была назначена Юлия Коваленко. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Руденя. Утверждение в должности состоялось после согласования кандидатуры с Министерством просвещения Российской Федерации.
Ранее Коваленко временно исполняла обязанности руководителя этого ведомства.
Юлия Коваленко окончила Тверской государственный университет. С 2008 по 2009 годы работала директором государственного учреждения Тверской области «Центр оценки качества образования». После этого занимала должности заместителя Министра образования Тверской области и начальника управления общего и профессионального образования.
Напомним, что ранее пост министра занимала Наталья Сенникова. Она уволилась в январе этого года по собственному желанию.