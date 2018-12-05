Министром образования Тверской области назначена Юлия Коваленко

5 Дек. 11:53 2018-12-05T11:56:53+03:00

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Новым министром образования Тверской области была назначена Юлия Коваленко. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Руденя. Утверждение в должности состоялось после согласования кандидатуры с Министерством просвещения Российской Федерации.

Ранее Коваленко временно исполняла обязанности руководителя этого ведомства.

Юлия Коваленко окончила Тверской государственный университет. С 2008 по 2009 годы работала директором государственного учреждения Тверской области «Центр оценки качества образования». После этого занимала должности заместителя Министра образования Тверской области и начальника управления общего и профессионального образования.

Напомним, что ранее пост министра занимала Наталья Сенникова. Она уволилась в январе этого года по собственному желанию.