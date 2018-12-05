2018-12-05T11:32:42+03:00
Происшествия

Молодой мужчина попал под колеса французской иномарки в Твери

Потерпевший попал в больницу с тяжелыми травмами
Альберт БОЙКОВ
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Авария произошла на "зебре" Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиАвария произошла на "зебре" Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 4 декабря, на набережной реки Лазури произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные травмы получил 21-летний мужчина. Неприятный инцидент случился, когда на часах было около 17:50 в районе дома №9а.

Установлено, что 37-летняя обладательница "Renault Symbol" сбила потерпевшего, когда он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший был доставлен в больницу с различными травмами.

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