2018-12-05T11:21:56+03:00
Общество

Суд отправил в колонию парня, который вымогал у родителей деньги за ребенка в Тверской области

Выкуп он требовал оставить под новогодней елкой
Виктория ЖУКОВА
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Суд учел смягчающие обстоятельстваСуд учел смягчающие обстоятельстваФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Тверской области осудили мужчину, который требовал у родителей выкуп за ребенка.

Следствие установило, что 6 января этого года пьяный мужчина был с мальчиком в заброшенном ангаре. Нарушитель забрал у подростка мобильный телефон и позвонил родителям, сообщив про выкуп. 10 тысяч рублей злоумышленник потребовал оставить под новогодней ёлкой на центральной площади в Пено.

В пресс-службе Пеновского районного суда Тверской области сообщили, что обвиняемый уже был ранее судим. В несовершеннолетнем возрасте он совершал кражи.

Суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной и раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшему и молодой возраст подсудимого.

В результате частичного сложения наказаний вымогатель приговорен к двум годам и четырем месяцам лишения свободы.

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