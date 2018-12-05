2018-12-05T10:50:23+03:00
Происшествия

Полицейские изъяли у двух парней в Твери 60 свертков с наркотиками

Задержанным всего 21 и 25 лет
Виктория ЖУКОВА
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фигуранты планировали распространять наркотик на территории Твери через «закладки» Фото: УМВД России по Тверской областифигуранты планировали распространять наркотик на территории Твери через «закладки» Фото: УМВД России по Тверской области
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В Твери оперативники наркоконтроля задержали двух жителей ближнего зарубежья по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.

У молодых людей полицейские обнаружили и изъяли 60 фольгированных свертков с веществом. Исследование показало, что у злоумышленников при себе было сильнодействующее вещество общей массой более 100 граммов.

По данным оперативников, фигуранты планировали распространять наркотик на территории Твери через «закладки».

Возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что злоумышленников поместили в изолятор временного содержания.

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