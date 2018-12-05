Несовершеннолетний ребенок получил травмы в ДТП в Тверской области

5 Дек. 10:49 2018-12-05T10:49:33+03:00

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Во вторник, 4 декабря, в Вышнем Волочке Тверской области произошла авария, в которой пострадали три человека. Происшествие случилось около 16:20 на перекрестке улиц Рабочая и Красных Печатников.

Установлено, что 24-летний водитель "Chevrolet Cruze" пытаясь пересечь перекресток неравнозначных улиц врезался в "Nissan Tiida", обладатель которого имел преимущество при совершении маневра. В результате столкновения "Chevrolet" съехал в кювет, а "Nissan" врезался в стоящий "Renault".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в аварии пострадали два мужчины 39 и 34 лет из "Nissan", а так же находившийся там же 8-летний мальчик. Потерпевшим врачи оказали помощь и отпустили домой.