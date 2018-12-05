Конкурс "КП": Тверская "Комсомолка" собирает всех в новогодний хоровод
Какой Новый год без масок и новогодних костюмов?!
Тверская «Комсомолка» объявляет новогодний конкурс "Комсомольский маскарад - видеть каждого я рад!"
Собирает всех, независимо от возраста, в свой большой виртуальный хоровод у ёлки. Для того чтобы попасть на наш карнавал, присылайте веселые и смешные фотографии в костюмах снежинок, фей, волшебников и даже поросят. Почему нет? Ведь 2019-й - год Желтой Свинки.
От вас - креатив и радость! Особо приветствуются фотографии с новогодних корпоративов!
От нас - настроение и подарки! Все фото присылайте на почту tarasova@kptver.ru (с пометкой МАСКАРАД), и мы их разместим 14 декабря на сайте kp.ru.
Подведение итогов - 21 декабря.
Три победителя, набравшие наибольшее количество голосов, получат хорошие призы. А для всех остальных в прямом эфире пройдет лотерея.
Участвовать в конкурсе могут взрослые и дети!Фото: Олег УКЛАДОВ
Приветствуются веселые фотографии с корпоративов!Фото: Анатолий ЖДАНОВ