2018-12-06T16:46:07+03:00
Общество

Конкурс "КП": Тверская "Комсомолка" собирает всех в новогодний хоровод

Для того чтобы попасть на виртуальный карнавал, присылайте веселые и смешные фотографии
Ирина ТАРАСОВА
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Главное на фото - костюм и хорошее настроение!Главное на фото - костюм и хорошее настроение!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Какой Новый год без масок и новогодних костюмов?!

Тверская «Комсомолка» объявляет новогодний конкурс "Комсомольский маскарад - видеть каждого я рад!"

Собирает всех, независимо от возраста, в свой большой виртуальный хоровод у ёлки. Для того чтобы попасть на наш карнавал, присылайте веселые и смешные фотографии в костюмах снежинок, фей, волшебников и даже поросят. Почему нет? Ведь 2019-й - год Желтой Свинки.

От вас - креатив и радость! Особо приветствуются фотографии с новогодних корпоративов!

От нас - настроение и подарки! Все фото присылайте на почту tarasova@kptver.ru (с пометкой МАСКАРАД), и мы их разместим 14 декабря на сайте kp.ru.

Подведение итогов - 21 декабря.

Три победителя, набравшие наибольшее количество голосов, получат хорошие призы. А для всех остальных в прямом эфире пройдет лотерея.

Положение о конкурсе

Участвовать в конкурсе могут взрослые и дети! Фото: Олег УКЛАДОВ

Участвовать в конкурсе могут взрослые и дети!Фото: Олег УКЛАДОВ

Приветствуются веселые фотографии с корпоративов! Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Приветствуются веселые фотографии с корпоративов!Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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