С детьми в спортивном комплексе в Тверской области работал судимый за тяжкое преступление мужчина
В Тверской области Бологовская прокуратура проверила соблюдение требований трудового законодательства.
Былии выявлены нарушения в деятельности спортивного комплекса «Орион». Там с детьми работал мужчина, который имеет неснятую и непогашенную судимость за умышленное тяжкое преступление.
- В связи с выявленными нарушениями заместителем межрайонного прокурора в отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. Государственной инспекцией труда в Тверской области виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения, - рассказали в областной прокуратуре.
С работником, имеющим судимость, был расторгнут трудовой договор.