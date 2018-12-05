2018-12-05T10:04:49+03:00
Общество

С детьми в спортивном комплексе в Тверской области работал судимый за тяжкое преступление мужчина

После проверки прокуратуры его уволили
Виктория ЖУКОВА
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С работником, имеющим судимость, был расторгнут трудовой договорС работником, имеющим судимость, был расторгнут трудовой договорФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области Бологовская прокуратура проверила соблюдение требований трудового законодательства.

Былии выявлены нарушения в деятельности спортивного комплекса «Орион». Там с детьми работал мужчина, который имеет неснятую и непогашенную судимость за умышленное тяжкое преступление.

- В связи с выявленными нарушениями заместителем межрайонного прокурора в отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. Государственной инспекцией труда в Тверской области виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения, - рассказали в областной прокуратуре.

С работником, имеющим судимость, был расторгнут трудовой договор.

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