Задолженность в 2 млн рублей жительница Твери оперативно погасила, чтобы выехать за границу

5 Дек. 09:42 2018-12-05T09:42:16+03:00

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В Твери у местной жительницы была кредиторская задолженность в размере более 2 млн рублей.

В отношении женщины приставы возбудили исполнительное производство и применили меры принудительного воздействия. Нарушительнице ограничили право выезда за пределы Российской Федерации.

Женщина как раз стала собираться за рубеж. Но ей пояснили, что поездка может состояться только при полной оплате задолженности. На следующий день нарушительница выплатила всю сумму.

В региональном УФССП сообщили, что на сегодняшний день в выезде за пределы страны ограничены около 46 тысяч жителей Тверской области.