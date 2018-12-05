2018-12-05T09:10:26+03:00
Общество

Пешеходный мост через Тьмаку в Твери включили в адресную инвестиционную программу региона

В областном правительстве обсудили основные объекты программы на 2019-2021 годы
Виктория ЖУКОВА
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Впервые в 2019 году в АИП войдут проекты в сфере туризмаВпервые в 2019 году в АИП войдут проекты в сфере туризмаФото: Виктория ЖУКОВА
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В Тверской области планируется адресная инвестиционная программа (АИП) на 2019, а также 2020-2021 годы. Этот вопрос рассмотрели 3 декабря на совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Документ предусматривает строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, ЖКХ, дорожного хозяйства. Впервые в 2019 году в АИП войдут проекты в сфере туризма.

В пресс-службе областного правительстве сообщили, что в числе ключевых проектов на ближайшее годы – строительство газовых сетей, детской областной больницы в Твери, школ и детских садов, а также спортивных объектов. Предусмотрена и модернизация объектов теплоснабжения, реконструкции очистных сооружений, создание инфраструктуры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Планируется отремонтировать путепровод в Вышнем Волочке, построить подходы к ледовой переправе в ЗАТО Озёрный и другие объекты.

По отрасли туризма в АИП вошли транспортно-пересадочный узел в Завидово, пешеходный мост через Тьмаку в Твери и реконструкция ряда автомобильных дорог.

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