Памятные мероприятия в честь подвига Михаила Тверского пройдут в Твери

5 Дек. 08:41 2018-12-05T08:41:50+03:00

5 декабря 1318 года в Орде погиб тверской князь Михаил Ярославич Фото: Виктория ЖУКОВА

5 декабря 1318 года в Орде погиб тверской князь Михаил Ярославич

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В Твери сегодня, 5 декабря пройдут различные мероприятия, посвященные 700-летию подвига Святого Благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия со дня преставления Святой Благоверной княгини Анны Кашинской.

В 12:15 состоится торжественная церемония переименования площади Михаила Тверского. После этого, в 13:00 запланировано возложение цветов к памятному кресту в Городском саду.

Напомним, что центр города в это время будет перекрыт.

Различные мероприятия будут идти в течение всего дня. В досуговом центре «Мир», в доме культуры поселка Сахарово, в школе искусств имени Андреева, в ДК «Синтетик» запланированы кинопоказы. А в библиотеках пройдут викторины и уроки памяти. В школах с подростками проведут уроки патриотического воспитания.

До 10 декабря все желающие смогут посетить тематическую выставку рисунков в выставочном центре. Подробная программа мероприятий доступна на сайте администрации Твери.