Иномарка вылетела в кювет на автотрассе М-9 в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:08 2018-12-05T08:08:44+03:00

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В Тверской области в аварию попал житель Франции. 4 декабря около 20:00 на 413 км федеральной автотрассы М-9 в Торопецком районе автомобиль «Mitsubishi L200» вылетел в кювет.

В региональном УГИБДД сообщили, водитель пикапа не справился с управлением, когда пошел на обгон фуры. В салоне автомобиля находились четыре человека.

Травмы в результате аварии получил 53-летний пассажир. Он сидел с правой стороны от водителя и был пристегнут ремнем безопасности. Его с переломом доставили в больницу.

Участие в ликвидации последствий ДТП приняли восемь человек. Работали на месте спасатели, автоинспекторы и медики.