Свято-княжеский фестиваль искусств пройдет в Твери
«Свято-княжеский фестиваль искусств», который пройдет 9 декабря, посвящен в этом году знаменательным юбилейным датам - 700-летию мученического подвига святого благоверного князя Михаила Тверского (1271-1318) и 650-летию со времени преставления его благоверной супруги святой княгини Анны Кашинской (1280?-1368).
В программе с произведениями, посвященными покровителям Тверской земли Михаилу Тверскому и Анне Кашинской, выступят хоровые и хореографические коллективы Твери, авторы-исполнители и самодеятельные артисты.
Многие музыкальные произведения, которые будут исполнены в этот день, специально создавались тверскими авторами на протяжении этого года для исполнения на данном мероприятии.
ДК «Литвинки» (в центре пос. Литвинки)
9 декабря в 14.00.
Проезд в ДК «Литвинки» из города на автобусе № 51 и маршрутке № 205.
Телефон для справок 53-48-81.
Вход свободный.