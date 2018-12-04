2018-12-04T18:57:59+03:00
Общество

К новому году в тверских отделениях Почты России повилась марка со Снегурочкой

Чтобы отправить письмо за границу достаточно будет двух марок
Ирина ТАРАСОВА
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Письмо с такой маркой будет получить вдвойне приятно. Фото: ФГУП Почта РоссииПисьмо с такой маркой будет получить вдвойне приятно. Фото: ФГУП Почта России
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Дед Мороз и Снегурочка, пожалуй, главные символы зимнего праздника. Вместе они делают его более ярким и радостным.

4 декабря в резиденции Снегурочки в Костроме состоялось гашение почтовой марки, посвященной Новому году. На марке изображена сказочная Снегурочка на фоне зимнего леса.

Почта России сообщает, что новогодняя почтовая марка номиналом 22 рубля подходит для отправки писем и открыток, как по России, так и за рубеж. Чтобы отправить письмо за границу достаточно будет двух марок. Общий тираж новой марки составляет 333 тысячи экземпляров.

Приобрести марку со Снегурочкой можно во всех тверских отделениях Почты России.

Новый год все ближе. ФГУП Почта России

Новый год все ближе. ФГУП Почта России

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