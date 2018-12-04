К новому году в тверских отделениях Почты России повилась марка со Снегурочкой

СЕГОДНЯ 18:56 2018-12-04T18:57:59+03:00

Письмо с такой маркой будет получить вдвойне приятно. Фото: ФГУП Почта России

Чтобы отправить письмо за границу достаточно будет двух марок

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Дед Мороз и Снегурочка, пожалуй, главные символы зимнего праздника. Вместе они делают его более ярким и радостным.

4 декабря в резиденции Снегурочки в Костроме состоялось гашение почтовой марки, посвященной Новому году. На марке изображена сказочная Снегурочка на фоне зимнего леса.

Почта России сообщает, что новогодняя почтовая марка номиналом 22 рубля подходит для отправки писем и открыток, как по России, так и за рубеж. Чтобы отправить письмо за границу достаточно будет двух марок. Общий тираж новой марки составляет 333 тысячи экземпляров.

Приобрести марку со Снегурочкой можно во всех тверских отделениях Почты России.