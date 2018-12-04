2018-12-04T19:06:30+03:00
Общество

Выставка-продажа новогодних елей открылась в Твери

Жителям предлагают купить экологичную, голубую ель в горшке
Виктория ЖУКОВА
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Стоит елочка в горшках от 500 рублей Фото: администрация ТвериСтоит елочка в горшках от 500 рублей Фото: администрация Твери
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В Твери открылась выставка-продажа елей. Организатором ее стало муниципальное предприятие «Зеленстрой». Выставка работает в будни с 8:00 до 16:00 по адресу: улица 2-ая Лукина, 7б.

Жители могут приобрести как обычные зеленые, так и декоративные голубые ели в горшках. Покупка последних считается экологичнее. Ведь ель после новогодних праздников можно будет посадить в открытый грунт. Продаются ели возрастом от 8 лет, поэтому в новой почве они хорошо приживутся.

Специалисты советуют дома их держать подальше от батареи, своевременно поливать и опрыскивать. А после праздников поставить на улицу или на балкон. Пересадить такое дерево во двор можно уже в марте.

Стоит такая «настоящая» елочка в горшках от 500 рублей.

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