2018-12-04T19:10:11+03:00
Общество

Рупоры и громкоговорители будут проверять на следующей неделе в Твери

10 и 11 декабря жители могут услышать сирену
Виктория ЖУКОВА
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Жителей просят не предпринимать никаких действий Фото: архив "КП"Жителей просят не предпринимать никаких действий Фото: архив "КП"
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В Твери на следующей неделе пройдет техническая проверка системы оповещения населения города. 10 и 11 декабря с 07:00 до 08:00 будут включены все рупоры и громкоговорители.

В администрации Твери сообщили, что проверочные тексты будут передаваться по радиотрансляционной сети, телевизионным и УКВ-ЧМ каналам. Проверку будут проводить специалисты Главного управления МЧС России по Тверской области.

Жителей города просят отнестись с пониманием и не предпринимать никаких действий из-за сигналов. Следует соблюдать порядок и спокойствие.

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