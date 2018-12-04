За год в Тверской области появилось 2600 рабочих мест для людей с инвалидностью

СЕГОДНЯ 17:35 2018-12-04T17:35:08+03:00

В Тверской области обеспечена занятость 25% граждан из общего числа жителей региона с инвалидностью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Данные предоставлены Главным управлением региона по Труду и занятости

Изменить размер текста: A A

Таким образом достигнуты целевые показатели Министерства труда РФ,а именно обеспечена занятость 25% граждан из общего числа жителей региона с инвалидностью.

-В этом году в госпрограмму содействия занятости населения Тверской области включены новые положения, связанные с трудоустройством граждан молодого возраста, имеющих инвалидность. Предусмотрены мероприятия по социализации молодых людей инвалидностью на рынке труда, организация профессионального обучения и стажировок, содействие в трудоустройстве, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

С прошлого года организации, принимающие на работу инвалидов, получают субсидию из областной казны. Эта мера в 2017-м помогла дополнительно трудоустроить 92-х человек с ограниченными по здоровью возможностями.

Информацию о трудоустройстве граждан с инвалидностью можно получить на портале службы занятости населения Тверской области.