2018-12-04T17:35:08+03:00
Общество

За год в Тверской области появилось 2600 рабочих мест для людей с инвалидностью

Данные предоставлены Главным управлением региона по Труду и занятости
Виктория ТУШКОВА
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В Тверской области обеспечена занятость 25% граждан из общего числа жителей региона с инвалидностьюВ Тверской области обеспечена занятость 25% граждан из общего числа жителей региона с инвалидностьюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Таким образом достигнуты целевые показатели Министерства труда РФ,а именно обеспечена занятость 25% граждан из общего числа жителей региона с инвалидностью.

-В этом году в госпрограмму содействия занятости населения Тверской области включены новые положения, связанные с трудоустройством граждан молодого возраста, имеющих инвалидность. Предусмотрены мероприятия по социализации молодых людей инвалидностью на рынке труда, организация профессионального обучения и стажировок, содействие в трудоустройстве, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

С прошлого года организации, принимающие на работу инвалидов, получают субсидию из областной казны. Эта мера в 2017-м помогла дополнительно трудоустроить 92-х человек с ограниченными по здоровью возможностями.

Информацию о трудоустройстве граждан с инвалидностью можно получить на портале службы занятости населения Тверской области.

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