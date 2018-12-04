Полицейские задержали двух мужчин, которые избивали и грабили пенсионеров в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:00 2018-12-04T17:00:36+03:00

По решению суда фигуранты находятся под стражей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Злоумышленники еще промышляли в Новгородской области

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Тверские полицейские совместно с коллегами из Новгородской области задержали подозреваемых в серии разбойных нападений и грабежей.

С декабря прошлого года в полицию регулярно поступали заявления от жителей Новгородской и Тверской областей. Пенсионеры рассказывали о разбойных нападениях.

Двое мужчин ночью, чаще всего через окна, проникали в дома пожилых людей. Угрожая ножом или топором, они связывали хозяев и избивали их. После этого забирали у потерпевших ценные вещи и деньги.

- По данным фактам Следственными органами возбуждены уголовные дела. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое ранее судимых мужчин 38 и 41 года, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Полицейские установили причастность мужчин к семи нападениям на людей пенсионного возраста в Новгородской области и к пяти в Тверской области.

По решению суда фигуранты находятся под стражей.