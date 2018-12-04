2018-12-04T15:57:42+03:00
Здоровье

Новый портал электронной записи к врачу начал работу в Твери

Но записаться к специалисту получится не у всех
Виктория ТУШКОВА
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Фото: сайт medregtver.ruФото: сайт medregtver.ru
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Приказом регионального Министерства здравоохранения № 847 от 13 ноября 2018 прекратил работу портал записи к врачу «ТверьМобимед». Вместо него создана новая электронная регистратура (подробнее о регистрации в системе читайте здесь).

Новый сайт предлагает записаться на бесплатный приём, на платный приём, оформить личный кабинет, вызвать врача на дом или узнать расписание врачей.

Данные пациентов должны быть перенсены в электронную базу, этим занимаются специалисты. В случае, если при попытке регистрации в системе она откажет вам, не подтвердив даные медицинского полиса, придётся обратиться в регистратуру вашей поликлиники лично, с паспортом и полисом ОМС.

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