Новый портал электронной записи к врачу начал работу в Твери
Приказом регионального Министерства здравоохранения № 847 от 13 ноября 2018 прекратил работу портал записи к врачу «ТверьМобимед». Вместо него создана новая электронная регистратура (подробнее о регистрации в системе читайте здесь).
Новый сайт предлагает записаться на бесплатный приём, на платный приём, оформить личный кабинет, вызвать врача на дом или узнать расписание врачей.
Данные пациентов должны быть перенсены в электронную базу, этим занимаются специалисты. В случае, если при попытке регистрации в системе она откажет вам, не подтвердив даные медицинского полиса, придётся обратиться в регистратуру вашей поликлиники лично, с паспортом и полисом ОМС.