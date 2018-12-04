Завершено благоустройство на месте ремонта водопровода в поселке Химинститута

СЕГОДНЯ 15:21 2018-12-04T15:42:39+03:00

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» завершили весь комплекс работ по перекладке участка водопровода и благоустройству места разрытия в поселке Химинститута.

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Здесь заменено 130 м трубопровода, который снабжает водой многоквартирный дом и Калининскую Центральную районную клиническую больницу.

В ходе работ проложена современная пластиковая труба, которая не образует отложений и имеет большой срок годности. Одновременно обновлено сетевое оборудование – установлены новый пожарный гидрант и задвижка, которая позволит выводить линию в ремонт с отключением минимального числа абонентов.

«В последнее время этот участок неоднократно требовал ремонта. Поскольку он обеспечивает водой больницу и большой жилой дом, решено было его полностью заменить. Мы повысили надежность услуги, а благодаря безаварийному режиму работы сети и материалу трубы улучшатся органолептические показатели воды», - говорит начальник водопроводного цеха ООО «Тверь Водоканал» Константин Смирнов.

Сейчас «Тверь Водоканал» начал подготовку к перекладке 500 метров трубопровода от скважины до сборного водовода на Медновском водозаборе. Это один из самых крупных проектов 2018 года по обновлению и повышению надежности водопроводных сетей. До конца года будут также выполнены еще несколько небольших плановых перекладок.