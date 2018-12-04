За неделю во время пожаров погибли пять человек в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:22 2018-12-04T16:22:57+03:00

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В Тверской области на минувшей неделе произошло 30 пожаров. Погибли в них пять человек, еще четверо получили травмы, троих удалось спасти, а 11 эвакуировать. Такие результаты приводит ГУ МЧС России по Тверской области.

Зимой количество пожаров в жилых домах увеличивается. Чаще всего причинами становятся человеческий фактор или неправильная эксплуатация отопительных печей и электронагревательных приборов.

МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности, быть осторожными и не оставлять маленьких детей без присмотра. Также стоит помнить о правилах эксплуатации отопительных печей и электронагревательных приборов.

Жителям напоминают, что запрещается использовать газовые плиты для обогрева помещений и оставлять их без присмотра.