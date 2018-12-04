2018-12-04T15:43:55+03:00
Общество

Почти 40 единиц снегоуборочной техники чистит Тверь от снега

Зимой расчистка улиц осуществляется круглосуточно
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Тверь завалила снегом Фото: администрации ТвериТверь завалила снегом Фото: администрации Твери
Изменить размер текста:

Тверь круглосуточно чистят от снега. Так, в ночь с 3 на 4 декабря на улицах работало более 30 единиц спецтехники. Всего противогололёдными материалами было обработано порядка 282 километров городских дорог.

Утром 4 декабря на улицы Твери выехало около 40 единиц снегоуборочной техники: комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, «Чистики» и автогрейдеры.

В управление информации администрации Твери рассказали, что помимо расчистки и обработки улиц производится мониторинг дорожной ситуации для выявления проблемных участков. Такие места в обязательном порядке обрабатывают ночью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За неделю во время пожаров погибли пять человек в Тверской области
Новый портал электронной записи к врачу начал работу в Твери
Завершено благоустройство на месте ремонта водопровода в поселке Химинститута
За 49 срубленных деревьев житель Тверской области получил условный срок
В Тверской области злостный алиментщик получил реальный срок
Спасатели успели вовремя вытащить из озера рыбака в Тверской области
Божественная литургия в честь 700-летия подвига Михаила Тверского прошла в Успенском соборе
Движение транспорта перекроют в центре Твери
21-летнего парня из Тверской области будут судить за подозрительные аудиозаписи в соцсети
Хлеб в Тверской области делали в помещениях с плесенью и мусором
Часть Заволжского района Твери осталась без тепла и горячей воды
Актёру из Твери запретили петь Михаила Круга в Рыбинском караоке-баре
Под суд пойдут два парня, которые до смерти забили своего приятеля в Тверской области
Жителей Тверской области предупреждают о ледяном дожде
Автомобилисты на улице Мичурина в Твери объезжают ремонтные работы по тротуару