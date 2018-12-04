Почти 40 единиц снегоуборочной техники чистит Тверь от снега

СЕГОДНЯ 15:43 2018-12-04T15:43:55+03:00

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Тверь круглосуточно чистят от снега. Так, в ночь с 3 на 4 декабря на улицах работало более 30 единиц спецтехники. Всего противогололёдными материалами было обработано порядка 282 километров городских дорог.

Утром 4 декабря на улицы Твери выехало около 40 единиц снегоуборочной техники: комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, «Чистики» и автогрейдеры.

В управление информации администрации Твери рассказали, что помимо расчистки и обработки улиц производится мониторинг дорожной ситуации для выявления проблемных участков. Такие места в обязательном порядке обрабатывают ночью.