За 49 срубленных деревьев житель Тверской области получил условный срок

СЕГОДНЯ 15:04 2018-12-04T15:04:18+03:00

Разрешение на рубку у него не было

Изменить размер текста: A A

В Тверской области прокуратура Спировского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении местного жителя, который незаконно вырубил деревья.

Мужчина нарушил «Правила заготовки древесины» и умышленно срубил в границах лесного участка 49 елей. Разрешительных документов у него при этом не было. Общий объем дров у злоумышленника составил 24,44 м3. Своими действиями он причинил ущерб на сумму более 300 тысяч рублей.

В областной прокуратуре сообщили, что несмотря на полное признание вины, Спировский районный суд назначил мужчине условное лишение свободы на два с половиной года.

Бензопилу, с помощью которой он валил деревья, конфисковали в доход государства.