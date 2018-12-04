В Тверской области злостный алиментщик получил реальный срок
Гособвинение в суде поддержала Удомельская межрайонная прокуратура
Денег на детей мужчина не давал давноФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Жителя Удомли обвиняли в уклонении от уплаты алиментов своим несовершеннолетним детям. Ситуация была отягщена тем, что алиментщик ранее уже привлекался за это и подвергался административному наказанию. Сумма накопленной задолженности была весьма значительной. Все обстоятельства позволили суду назначить нерадивому отцу реальный срок.
-Мировым судом Удомельского района, с учётом мнения государственного обвинителя, подсудимый приговорён к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области. - Приговор не вступил в законную силу.